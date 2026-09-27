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SHOW

Simone Mendes interrompe show após confusão na plateia

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Simone Mendes
Simone Mendes

A cantora Simone Mendes interrompeu por alguns minutos a apresentação realizada no Vale Rodeio Show, em São José dos Campos, na noite deste sábado (26) após perceber uma confusão entre pessoas que estavam no público.

Durante o show, a artista chamou a atenção dos envolvidos e pediu que a briga fosse encerrada. Simone também solicitou a presença da equipe de segurança para controlar a situação.

Ao se dirigir à plateia, a cantora reforçou que o evento era um momento de diversão e criticou o comportamento de quem participava da confusão.

A equipe de segurança interveio e, após a situação ser controlada, Simone Mendes retomou normalmente a apresentação.

O episódio foi registrado por pessoas que acompanhavam o show e repercutiu nas redes sociais.

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