A cantora Simone Mendes interrompeu por alguns minutos a apresentação realizada no Vale Rodeio Show, em São José dos Campos, na noite deste sábado (26) após perceber uma confusão entre pessoas que estavam no público.

Durante o show, a artista chamou a atenção dos envolvidos e pediu que a briga fosse encerrada. Simone também solicitou a presença da equipe de segurança para controlar a situação.

Ao se dirigir à plateia, a cantora reforçou que o evento era um momento de diversão e criticou o comportamento de quem participava da confusão.