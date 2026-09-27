Um acidente com vítima fatal foi registrado no fim da manhã deste domingo (27), na Avenida João Rodolfo Castelli, na região do Putim, em São José dos Campos. Uma colisão frontal envolveu um Volkswagen Gol e um Hyundai Veloster. Os veículos ficaram bastante danificados, e um deles ficou praticamente irreconhecível.

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Três pessoas foram socorridas na ocorrência. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para o atendimento.