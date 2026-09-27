Um acidente com vítima fatal foi registrado no fim da manhã deste domingo (27), na Avenida João Rodolfo Castelli, na região do Putim, em São José dos Campos. Uma colisão frontal envolveu um Volkswagen Gol e um Hyundai Veloster. Os veículos ficaram bastante danificados, e um deles ficou praticamente irreconhecível.
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Três pessoas foram socorridas na ocorrência. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para o atendimento.
As informações iniciais apontavam que duas vítimas estavam em estado grave, inconscientes e presas às ferragens dos veículos. Posteriormente, uma morte foi confirmada.
Os veículos aguardam a remoção, o que dificulta a passagem dos demais motoristas. Com isso, o trânsito apresenta congestionamento e lentidão no trecho.
Motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção e, se possível, utilizar rotas alternativas até a liberação total do trecho.