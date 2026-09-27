27 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VEJA VÍDEO

VEJA VÍDEO: Acidente fatal destrói carros e trava trânsito em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
@reporteraereosjc
Acidente no Putim teve uma vítima fatal
Acidente no Putim teve uma vítima fatal

Um acidente com vítima fatal foi registrado no fim da manhã deste domingo (27), na Avenida João Rodolfo Castelli, na região do Putim, em São José dos Campos. Uma colisão frontal envolveu um Volkswagen Gol e um Hyundai Veloster. Os veículos ficaram bastante danificados, e um deles ficou praticamente irreconhecível.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Três pessoas foram socorridas na ocorrência. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para o atendimento.

As informações iniciais apontavam que duas vítimas estavam em estado grave, inconscientes e presas às ferragens dos veículos. Posteriormente, uma morte foi confirmada.

Os veículos aguardam a remoção, o que dificulta a passagem dos demais motoristas. Com isso, o trânsito apresenta congestionamento e lentidão no trecho.

Motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção e, se possível, utilizar rotas alternativas até a liberação total do trecho.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários