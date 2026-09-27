O São José ficou no empate por 1 a 1 com o Noroeste na manhã deste domingo (27), no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, no jogo de ida da semifinal da Copa Paulista. Com isso, a briga pela vaga na final está totalmente em aberto.
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A volta acontece no sábado (3), a partir das 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis e quem vencer garante a vaga.
Pelo regulamento, o campeão da Copa Paulista escolhe entre a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. E o vice fica com a outra vaga.
Como foi o jogo
No primeiro tempo, o São José chegou com perigo aos 34 segundos, quando Guilherme Santos escapou livre pela esquerda, avançou e bateu cruzado, à esquerda, com perigo. No entanto, ele estava impedido e valeu apenas para ‘esquentar’ o início de jogo.
Porém, o Noroeste, mandante, tinha mais posse de bola, o que já era esperado. Mas não conseguia criar chances de perigo.
Aos 22min, o São José perdeu o meia Vitinho, que se lesionou. No lugar dele, entrou Fernando Neto. Mas, seis minutos depois, veio o primeiro gol.
Após escanteio da direita, a bola foi trabalhada até chegar ao zagueiro e capitão Wesley Rodrigues, na pequena área. Ele só rolou para Neto Oliveira, que empurrou para o fundo do gol: 1 a 0.
Amplamente superior naquele momento, quase saiu o segundo gol da Águia. Após escanteio da direita, a bola sobrou para Neto Oliveira, que desviou e mandou na trave, perdendo grande chance.
Contudo, aos 35min, João Ramos cometeu pênalti, após cruzamento da direita, onde ele deu um soco na bola, em lance muito claro. O São José pediu desafio, mas o árbitro confirmou a marcação. E Bruno Lopes, com frieza, bateu no canto direito, rasteiro, empatando o jogo: 1 a 1.
O time da casa se animou com o gol, melhorou e perdeu grande chance aos 48min. Após cruzamento da direita, Bruno Lopes desviou de cabeça e a bola passou à esquerda de João Lucas, em grande chance dos mandantes.
Nos minutos seguintes, o que se viu foi um São José recuado e aparentemente cansado. E o Noroeste tentava pressionar, lançava bolas nas áreas e tentava virar o placar, mas sem tanta objetividade.
Segundo tempo
Na etapa final, o São José finalizou com Fernando Neto logo no primeiro minuto, mas sem perigo. Porém, no lance seguinte, Bruno Lopes respondeu para o Noroeste, chutou de longe, e João Lucas desviou para escanteio.
Depois, aos 7min, o goleiro joseense trabalhou novamente. Após falta ensaiada cobrada de longe, a bola desviou em Wesley Rodrigues e João Lucas defendeu.
Já o São José tentava explorar os espaços nos contra-ataques. Porém, estava falhando na conclusão, com em cruzamento que Guilherme Santos recebeu livre na entrada da pequena área e furou na hora de finalizar.
Aos 32min, João Guilherme recebeu na área, girou e marcou o gol para o São José e o árbitro marcou falta. Os jogadores da Águia pediram revisão, o quarto árbitro viu o lance e anulou, em lance muito contestado.
Porém, o time da casa também assustou aos 43min, quando Yuri Ferraz mandou uma bomba no travessão e, na sobra, Pedro Felipe tentou desviar, mas a bola foi para linha de fundo. Depois, ninguém mais criou e o jogo acabou empatado.
Ficha técnica
Noroeste
Diogo Silva; Yuri Ferraz, Ronaldo Alves, Maycon Matheus e Luiz Henrique (Leocovick); Vini Guedes, Igor Cristiano (Rodolfo) e Léo Ceará (Tauã); Elicley, Bruno Lopes (Rafa Silva) e Lucas Douglas (Pedro Felipe). Técnico: Vaguinho Santos.
São José
João Lucas; Natan Masiero, João Ramos, Wesley Rodrigues e Carlos Henrique; Otávio (Jeferson Lima), Thomaz Carvalho, Vitinho (Fernando Neto e depois Maurício) e Jefinho; Guilherme Santos (Tchê Tchê) e Neto Oliveira (João Guilherme). Técnico: Wilson Junior
Gols: Neto Oliveira, aos 28min e Bruno Lopes aos 41min do 1º tempo. Árbitro: João Vitor Gobi. Local: estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Data: domingo, 27 de setembro de 2026. Cartões amarelos: Natan Masiero (SJ)