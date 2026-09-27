As mortes de Daniel Souza e Bruno Leandro Arantes Dias, ambos moradores de Jacareí, durante a guerra na Ucrânia comoveram a cidade e motivaram homenagens de familiares e amigos. Os dois estavam no país atuando em combate contra as forças russas.
De acordo com pessoas próximas, Daniel e Bruno faziam parte do mesmo grupo e teriam sido mortos durante uma mesma ação militar. Não foram divulgados, porém, detalhes oficiais sobre o local do confronto ou as circunstâncias das mortes.
A família de Bruno, de 35 anos, informou que ele morreu no dia 22 de setembro. Segundo os parentes, a decisão de viajar para a Ucrânia foi tomada por ele, apesar da preocupação e da resistência da família.
Despedida sem a presença do corpo
O corpo de Bruno permanece em uma área onde os combates continuam. Conforme relatos recebidos pelos familiares, uma tentativa de retirada neste momento colocaria outros integrantes da tropa em risco.
Diante da impossibilidade de trazer o corpo ao Brasil, a família marcou uma cerimônia em memória de Bruno para este domingo (27), das 8h às 10h, na Sala Valência do Campo das Oliveiras, no Centro de Jacareí.
Segundo a irmã, caso o corpo seja recuperado, a previsão repassada à família é de que seja realizada a cremação, com o encaminhamento das cinzas ao Brasil.
Irmão de Daniel presta homenagem
A morte de Daniel também foi lamentada nas redes sociais. Em uma publicação, o irmão, Gabriel Souza, recordou a relação entre os dois e expressou a dor por não ter conseguido impedir sua partida para a guerra.
“Eu jurei te proteger e te protegi. Não era para eu ter deixado você embarcar naquele avião”, escreveu.
Na homenagem, Gabriel destacou a coragem do irmão diante das dificuldades e se despediu com uma declaração de amor.
“Você é o herói dessa família, não eu. Você é o homem corajoso”, afirmou. Ao encerrar a mensagem, escreveu: “Obrigado por tudo, nosso herói de guerra. Eu te amo, Daniel”.