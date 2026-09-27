As mortes de Daniel Souza e Bruno Leandro Arantes Dias, ambos moradores de Jacareí, durante a guerra na Ucrânia comoveram a cidade e motivaram homenagens de familiares e amigos. Os dois estavam no país atuando em combate contra as forças russas.

De acordo com pessoas próximas, Daniel e Bruno faziam parte do mesmo grupo e teriam sido mortos durante uma mesma ação militar. Não foram divulgados, porém, detalhes oficiais sobre o local do confronto ou as circunstâncias das mortes.

A família de Bruno, de 35 anos, informou que ele morreu no dia 22 de setembro. Segundo os parentes, a decisão de viajar para a Ucrânia foi tomada por ele, apesar da preocupação e da resistência da família.

Despedida sem a presença do corpo