27 de setembro de 2026
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ACIDENTE

URGENTE: colisão entre carros deixa uma pessoa morta em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente matou uma pessoa
Acidente matou uma pessoa

Uma morte foi confirmada após a colisão frontal entre dois carros registrada na manhã deste domingo (27), na Avenida João Rodolfo Castelli, na região do Putim, em São José dos Campos. Três pessoas foram socorridas na ocorrência.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para o atendimento.

As informações iniciais apontavam que duas vítimas estavam em estado grave, inconscientes e presas às ferragens dos veículos. Posteriormente, houve a confirmação de uma morte.

Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos sobreviventes. As circunstâncias que provocaram a colisão também não foram esclarecidas.

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