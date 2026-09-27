Uma morte foi confirmada após a colisão frontal entre dois carros registrada na manhã deste domingo (27), na Avenida João Rodolfo Castelli, na região do Putim, em São José dos Campos. Três pessoas foram socorridas na ocorrência.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para o atendimento.

As informações iniciais apontavam que duas vítimas estavam em estado grave, inconscientes e presas às ferragens dos veículos. Posteriormente, houve a confirmação de uma morte.