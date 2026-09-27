A Aneel informou que, a partir de outubro de 2026, a conta de luz terá bandeira tarifária verde, após cinco meses de bandeira amarela, com cobrança extra de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Com a mudança, não haverá cobrança adicional.

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As chuvas nas regiões Sul e Sudeste melhoraram os níveis dos reservatórios e aumentaram a disponibilidade de energia hidrelétrica, reduzindo a necessidade de acionar termelétricas, que têm custos de geração mais altos.

Como funciona o sistema de bandeiras