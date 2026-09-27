A Aneel informou que, a partir de outubro de 2026, a conta de luz terá bandeira tarifária verde, após cinco meses de bandeira amarela, com cobrança extra de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Com a mudança, não haverá cobrança adicional.
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As chuvas nas regiões Sul e Sudeste melhoraram os níveis dos reservatórios e aumentaram a disponibilidade de energia hidrelétrica, reduzindo a necessidade de acionar termelétricas, que têm custos de geração mais altos.
Como funciona o sistema de bandeiras
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela Aneel em 2015. As cores indicam a variação dos custos de produção e podem resultar em cobranças adicionais na conta de luz.
Na bandeira verde, não há cobrança extra. Já a bandeira amarela acrescenta R$ 1,88 para cada 100 kWh consumidos.
Quando as condições de geração são desfavoráveis, pode ser acionada a bandeira vermelha. No Patamar 1, a cobrança adicional é de R$ 4,46 a cada 100 kWh. No Patamar 2, o acréscimo chega a R$ 7,87 para cada 100 kWh.
Com a mudança para a bandeira verde, os consumidores deixarão de pagar a cobrança adicional das bandeiras tarifárias. Assim, considerando apenas esse componente, a conta de luz ficará mais barata a partir de outubro.