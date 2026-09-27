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ACIDENTE

Mulher é atropelada na calçada em Jacareí e fica em estado grave

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Reprodução
Mulher foi atingida por moto na calçada
Mulher foi atingida por moto na calçada

Uma mulher identificada como Flávia está internada em estado grave após ser atropelada na tarde de sábado (26), na rua Barão de Jacareí, em Jacareí. Segundo as informações preliminares sobre o caso, ela está intubada em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

De acordo com um vídeo que mostra a ocorrência, Flávia caminhava pela calçada quando foi atingida.

As primeiras informações apontam que uma manobra de um motociclista teria provocado o atropelamento. A dinâmica do acidente, no entanto, ainda precisa ser esclarecida, assim como as responsabilidades pelo ocorrido.

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