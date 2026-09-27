Uma mulher identificada como Flávia está internada em estado grave após ser atropelada na tarde de sábado (26), na rua Barão de Jacareí, em Jacareí. Segundo as informações preliminares sobre o caso, ela está intubada em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

De acordo com um vídeo que mostra a ocorrência, Flávia caminhava pela calçada quando foi atingida.

As primeiras informações apontam que uma manobra de um motociclista teria provocado o atropelamento. A dinâmica do acidente, no entanto, ainda precisa ser esclarecida, assim como as responsabilidades pelo ocorrido.