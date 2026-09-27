Três pessoas foram vítimas de uma colisão frontal entre dois carros na manhã deste domingo (27), na Avenida João Rodolfo Castelli, na região do Putim, em São José dos Campos.

Segundo informações preliminares, duas vítimas estariam em estado grave. Elas foram descritas como inconscientes e presas às ferragens dos veículos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para o socorro.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da terceira vítima ou sobre o que provocou a colisão.