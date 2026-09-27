27 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EDUCAÇÃO

SJC convoca 600 novos professores para a rede municipal

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Freepik
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Prefeitura de São José dos Campos vai efetivar 600 novos professores na rede municipal de ensino na primeira quinzena de novembro de 2026. Segundo a administração, essa é a maior contratação da rede já feita em uma única chamada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os profissionais concluíram a formação pedagógica e a capacitação para o uso de tecnologias educacionais em julho deste ano, por meio da EFE (Escola de Formação do Educador), e já estão aptos a atuar nas salas de aula.

A convocação será de 420 profissionais P1 para a educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental (1º ao 5º ano), mais 180 professores P2 para atuação nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), sendo 35 professores para lecionar educação física, 35 para artes, 30 para língua inglesa, 25 para português, 15 professores para aulas de história, 15 para ciências, 15 para geografia e dez para matemática.

Com as novas admissões, o quadro será de 820 novos professores, o maior em nove anos, segundo a Prefeitura.

 

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários