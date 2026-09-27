A Prefeitura de São José dos Campos vai efetivar 600 novos professores na rede municipal de ensino na primeira quinzena de novembro de 2026. Segundo a administração, essa é a maior contratação da rede já feita em uma única chamada.

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Os profissionais concluíram a formação pedagógica e a capacitação para o uso de tecnologias educacionais em julho deste ano, por meio da EFE (Escola de Formação do Educador), e já estão aptos a atuar nas salas de aula.