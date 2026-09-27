A Prefeitura de São José dos Campos vai efetivar 600 novos professores na rede municipal de ensino na primeira quinzena de novembro de 2026. Segundo a administração, essa é a maior contratação da rede já feita em uma única chamada.
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Os profissionais concluíram a formação pedagógica e a capacitação para o uso de tecnologias educacionais em julho deste ano, por meio da EFE (Escola de Formação do Educador), e já estão aptos a atuar nas salas de aula.
A convocação será de 420 profissionais P1 para a educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental (1º ao 5º ano), mais 180 professores P2 para atuação nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), sendo 35 professores para lecionar educação física, 35 para artes, 30 para língua inglesa, 25 para português, 15 professores para aulas de história, 15 para ciências, 15 para geografia e dez para matemática.
Com as novas admissões, o quadro será de 820 novos professores, o maior em nove anos, segundo a Prefeitura.