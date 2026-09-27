Um homem foi preso por violência doméstica, ameaça e resistência na rua Dona Linda, no bairro dos Freitas, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na tarde deste sábado (26). O acusado também investiu contra policiais militares.

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A equipe do 1º BPM-I (1º Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para intervir em uma situação de violência doméstica. No local, em contato com a vítima, ouviu relatos de que o companheiro dela, após ingerir bebida alcoólica, ficou agressivo, tentou danificar objetos da residência, impediu que ela deixasse o imóvel e fez ofensas contra ela e a filha.