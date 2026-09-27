Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas após tentar fugir da Polícia Militar em uma bicicleta, no bairro Ponte Alta, em Aparecida. A ocorrência foi registrada neste sábado (26).

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Segundo a PM, uma equipe do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizava patrulhamento pelo bairro quando o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura.