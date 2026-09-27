27 de setembro de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Suspeito tenta fugir da PM de bicicleta, mas é preso em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Drogas apreendidas pela PM em Aparecida
Drogas apreendidas pela PM em Aparecida

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas após tentar fugir da Polícia Militar em uma bicicleta, no bairro Ponte Alta, em Aparecida. A ocorrência foi registrada neste sábado (26).

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Segundo a PM, uma equipe do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizava patrulhamento pelo bairro quando o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura.

Durante a abordagem, foram localizados 390 microtubos contendo crack, destinados à comercialização na região.

A droga foi apreendida, e o homem foi conduzido ao plantão policial local, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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