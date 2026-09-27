Um caminhão colidiu contra um imóvel e atingiu um poste de energia no bairro Araretama, em Pindamonhangaba, na noite deste sábado (26). Segundo relatos de moradores, o acidente foi registrado na avenida Nicanor Ramos Nogueira, por volta das 22h. No imóvel funciona uma padaria.

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De acordo com as informações preliminares, o condutor do veículo teria se chocado contra o imóvel e, com o impacto, também atingido um poste de energia. Após a colisão, um pequeno incêndio teria começado no local.