O jacareiense Daniel Souza morreu durante a guerra na Ucrânia, onde atuava em combate contra forças russas. Segundo amigos, Daniel fazia parte do mesmo grupo de Bruno Leandro Arantes Dias, de 35 anos, também de Jacareí, cuja morte durante um confronto no país foi comunicada pela família nesta semana.

Pessoas próximas aos dois afirmam que Daniel e Bruno morreram durante a mesma ação militar. Até o momento, porém, não foram divulgados detalhes oficiais sobre o local exato do confronto ou sobre as circunstâncias das mortes.

A informação sobre a morte de Daniel também repercutiu entre familiares. Em uma publicação nas redes sociais, o irmão, Gabriel Souza, fez uma longa homenagem e demonstrou a dor pela perda.