O jacareiense Daniel Souza morreu durante a guerra na Ucrânia, onde atuava em combate contra forças russas. Segundo amigos, Daniel fazia parte do mesmo grupo de Bruno Leandro Arantes Dias, de 35 anos, também de Jacareí, cuja morte durante um confronto no país foi comunicada pela família nesta semana.
Pessoas próximas aos dois afirmam que Daniel e Bruno morreram durante a mesma ação militar. Até o momento, porém, não foram divulgados detalhes oficiais sobre o local exato do confronto ou sobre as circunstâncias das mortes.
A informação sobre a morte de Daniel também repercutiu entre familiares. Em uma publicação nas redes sociais, o irmão, Gabriel Souza, fez uma longa homenagem e demonstrou a dor pela perda.
No texto, ele lembra que Daniel havia viajado de avião para participar da guerra e lamenta não ter conseguido impedir a decisão.
“Eu jurei te proteger e te protegi. Não era para eu ter deixado você embarcar naquele avião”, escreveu.
Em outro trecho, o irmão descreve Daniel como alguém que enfrentava as dificuldades com coragem, mesmo em situações de medo.
“Você é o herói dessa família, não eu. Você é o homem corajoso”, afirmou. Ao terminar a homenagem, escreveu: “Obrigado por tudo, nosso herói de guerra. Eu te amo, Daniel”.
Dois jacareienses no mesmo grupo
A morte de Daniel ocorre no mesmo contexto do caso de Bruno Leandro Arantes Dias, cuja família informou que ele morreu em combate no dia 22 de setembro, na Ucrânia. Segundo familiares de Bruno, ele havia viajado ao país por decisão própria, apesar da preocupação e da resistência dos parentes.
Amigos relatam que Daniel e Bruno integravam o mesmo grupo e estavam juntos na ação em que morreram. Essa informação, no entanto, ainda não foi detalhada oficialmente pelas autoridades brasileiras ou ucranianas.
No caso de Bruno, a família informou que o corpo permanece em uma região onde os combates continuam, impossibilitando a retirada neste momento. De acordo com relatos recebidos pelos parentes, uma operação para recuperar os mortos colocaria outros integrantes da tropa em risco.
Por esse motivo, a família de Bruno fará neste domingo (27), em Jacareí, uma cerimônia de despedida sem a presença do corpo. A homenagem está marcada para ocorrer das 8h às 10h, na Sala Valência do Campo das Oliveiras, no Centro da cidade.
Segundo a irmã de Bruno, caso o corpo possa ser recuperado futuramente, a previsão informada à família é que seja realizada a cremação e que as cinzas sejam encaminhadas ao Brasil.