A mãe e o padrasto de Pérola Inocência, de 2 anos, foram presos nesta sexta-feira (25) no Vale do Paraíba. Os dois eram procurados pela Justiça no âmbito da investigação que apura as circunstâncias da morte da criança, ocorrida em dezembro de 2025, após ela dar entrada em uma unidade de saúde de Cruzeiro com diversas lesões pelo corpo.

Karolina Pereira, mãe da menina, foi localizada pela Polícia Militar em um apartamento no Conjunto Habitacional Colinas da Mantiqueira, em Cruzeiro. Segundo a PM, equipes do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior já tinham conhecimento da existência de um mandado de prisão contra ela relacionado ao caso.

Após ser localizada, Karolina foi levada ao plantão policial, onde a ordem judicial foi cumprida.