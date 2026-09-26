Morreu Wellington Galvão, conhecido em Roseira e na região pelo trabalho como florista e decorador de casamentos e eventos. Ele também atuava como secretário paroquial da Paróquia Sant’Ana, que confirmou o falecimento e publicou uma homenagem nas redes sociais.

Em nota, a paróquia lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares e amigos. Wellington foi lembrado pela comunidade religiosa como uma pessoa presente na rotina da igreja e pelo trabalho realizado durante anos na secretaria paroquial e na ornamentação de celebrações.

Além da atuação na igreja, Wellington mantinha uma empresa especializada em decoração floral. O profissional trabalhava principalmente em casamentos, cerimônias religiosas, festas e outros eventos. Nas redes sociais da empresa, são exibidos diversos trabalhos realizados em igrejas e espaços de eventos da região.