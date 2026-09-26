Morreu Wellington Galvão, conhecido em Roseira e na região pelo trabalho como florista e decorador de casamentos e eventos. Ele também atuava como secretário paroquial da Paróquia Sant’Ana, que confirmou o falecimento e publicou uma homenagem nas redes sociais.
Em nota, a paróquia lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares e amigos. Wellington foi lembrado pela comunidade religiosa como uma pessoa presente na rotina da igreja e pelo trabalho realizado durante anos na secretaria paroquial e na ornamentação de celebrações.
Além da atuação na igreja, Wellington mantinha uma empresa especializada em decoração floral. O profissional trabalhava principalmente em casamentos, cerimônias religiosas, festas e outros eventos. Nas redes sociais da empresa, são exibidos diversos trabalhos realizados em igrejas e espaços de eventos da região.
A notícia da morte provocou grande repercussão entre clientes, amigos e moradores. Diversas pessoas deixaram mensagens de despedida, destacando o profissionalismo, a dedicação e a atenção de Wellington durante a preparação de casamentos e outras celebrações.
Uma das clientes afirmou que Wellington havia trabalhado na decoração de seu casamento no último fim de semana. Outros relatos publicados nas redes sociais também lembraram cerimônias, buquês e decorações realizadas pelo profissional ao longo dos últimos anos.
Em uma mensagem de despedida publicada no perfil profissional, familiares e amigos destacaram a trajetória de Wellington no trabalho com flores.
“Passou a vida florindo a vida de outras pessoas”, diz um trecho da homenagem.
A causa da morte não foi informada.