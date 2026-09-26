A Polícia Civil investiga se desavenças anteriores estão relacionadas ao homicídio de Tiago Henrique Bassanello Paixão, de 40 anos, morto a tiros na noite de sexta-feira (25), no Parque Santa Clara, em Guaratinguetá. O histórico de conflitos relatado por familiares está entre os elementos considerados na apuração.

A obtenção e a análise de imagens de câmeras de segurança, além da identificação de testemunhas, estão entre as diligências previstas. Os investigadores também buscam esclarecer se outras pessoas participaram do crime.

Irmão relatou desavenças e apontou suspeito

Em depoimento, o irmão de Tiago apontou Daniel Luis Fernandes Marcondes Rivelo do Carmo como possível envolvido e mencionou conflitos anteriores entre os dois. Ele não presenciou os disparos: contou que estava em um bar quando soube do ocorrido e encontrou a vítima caída ao retornar às proximidades de casa.