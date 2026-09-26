Acidentes provocaram congestionamento em trechos da Rodovia Presidente Dutra na tarde deste sábado (26). Entre as ocorrências, uma envolveu duas motocicletas e uma carreta no km 141, no sentido Rio de Janeiro.
O relato inicial apontava trânsito intenso e interdição da faixa da esquerda nesse trecho. Segundo uma atualização repassada às 14h05, os ocupantes das motocicletas seriam removidos. Não foram informados o número de pessoas atendidas, o estado de saúde delas ou para onde seriam encaminhadas.
Às 14h06, foi comunicada a liberação da pista. A atualização, porém, não indicava se o fluxo de veículos já havia voltado ao normal.
Outro acidente ocorreu no km 137, no sentido oposto ao da ocorrência com as motocicletas. Três veículos se envolveram, sem registro de vítimas, conforme a informação divulgada às 13h50.
As atualizações também apontaram quatro ocorrências simultâneas na rodovia, mas não detalharam a localização nem as circunstâncias dos outros dois registros.