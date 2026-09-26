Acidentes provocaram congestionamento em trechos da Rodovia Presidente Dutra na tarde deste sábado (26). Entre as ocorrências, uma envolveu duas motocicletas e uma carreta no km 141, no sentido Rio de Janeiro.

O relato inicial apontava trânsito intenso e interdição da faixa da esquerda nesse trecho. Segundo uma atualização repassada às 14h05, os ocupantes das motocicletas seriam removidos. Não foram informados o número de pessoas atendidas, o estado de saúde delas ou para onde seriam encaminhadas.

Às 14h06, foi comunicada a liberação da pista. A atualização, porém, não indicava se o fluxo de veículos já havia voltado ao normal.