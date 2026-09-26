A Embraer está entre as dez melhores empresas para trabalhar no Brasil em 2026. A fabricante brasileira de aviões ocupa a 8ª posição no ranking elaborado pela revista norte-americana Time em parceria com a empresa de pesquisa Statista.
A companhia alcançou 95,30 pontos e aparece à frente de empresas como Faber-Castell, Totvs, Apple, Petrobras, General Motors e Nestlé. No levantamento, a Embraer integra a categoria de indústria aeroespacial e defesa.
O resultado ganha destaque especialmente para São José dos Campos, cidade onde está localizado o principal complexo industrial da empresa e onde a história da fabricante está diretamente ligada ao desenvolvimento do setor aeronáutico brasileiro.
A Embraer foi criada oficialmente em 19 de agosto de 1969 e iniciou suas operações em janeiro de 1970, em São José dos Campos. A empresa nasceu a partir do projeto que deu origem ao avião Bandeirante e, ao longo das décadas, ampliou sua atuação nos segmentos de aviação comercial, executiva, agrícola e de defesa. (Embraer)
Mais de 900 mil avaliações
O ranking dos Melhores Empregadores do Brasil 2026 analisou mais de 4 mil empresas, das quais 500 foram selecionadas para a relação final. O levantamento reuniu mais de 900 mil avaliações e recomendações de profissionais de diferentes setores.
Entre os aspectos considerados estão a percepção dos trabalhadores sobre seus empregadores, condições de trabalho, remuneração, ambiente corporativo, oportunidades de crescimento profissional e a disposição dos funcionários em recomendar a empresa para amigos ou familiares. A reputação das companhias no mercado de trabalho também fez parte da metodologia.
Embraer aparece em 8º lugar
A liderança do ranking ficou com a Microsoft, que obteve 100 pontos. Na sequência aparecem SAP, Alphabet — controladora do Google — e IBM.
A Contabilizei ocupa a quinta colocação, seguida pela Volvo e pelo Hospital Israelita Albert Einstein. A Embraer surge logo depois, na oitava posição, completando o grupo das dez primeiras ao lado de Faber-Castell e Insi. (Jornal de Minas)
Confira as dez primeiras colocadas:
1. Microsoft — 100 pontos
2. SAP — 98,24
3. Alphabet — 98,22
4. IBM — 97,56
5. Contabilizei — 96,40
6. Volvo — 96,20
7. Hospital Israelita Albert Einstein — 95,85
8. Embraer — 95,30
9. Faber-Castell — 95,21
10. Insi — 95,14