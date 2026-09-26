A Embraer está entre as dez melhores empresas para trabalhar no Brasil em 2026. A fabricante brasileira de aviões ocupa a 8ª posição no ranking elaborado pela revista norte-americana Time em parceria com a empresa de pesquisa Statista.

A companhia alcançou 95,30 pontos e aparece à frente de empresas como Faber-Castell, Totvs, Apple, Petrobras, General Motors e Nestlé. No levantamento, a Embraer integra a categoria de indústria aeroespacial e defesa.

O resultado ganha destaque especialmente para São José dos Campos, cidade onde está localizado o principal complexo industrial da empresa e onde a história da fabricante está diretamente ligada ao desenvolvimento do setor aeronáutico brasileiro.