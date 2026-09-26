26 de setembro de 2026
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EMPREGO

Feira gratuita terá mais de 1,2 mil vagas de emprego em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Shopping onde ocorrerá a feira
Shopping onde ocorrerá a feira

São José dos Campos receberá, nos dias 28 e 29 de setembro, a Expo Empregabilidade & Negócios, que reunirá mais de 1,2 mil oportunidades para diferentes perfis profissionais, segundo a organização. O evento será realizado no Shopping Centro, das 9h às 17h, com entrada gratuita nos dois dias.

A programação contará com empresas, agências de recrutamento e instituições de ensino. Além da apresentação de vagas e do recebimento de currículos, estão previstas palestras gratuitas, orientação profissional e atividades voltadas à troca de contatos e à aproximação entre candidatos, recrutadores e empreendedores.

Entre as participantes confirmadas estão Mil Clean, Super Estágios, Atento, CIECI RH, Abre Estágios e Oscar Calçados. Juntas, essas empresas somam mais de 400 oportunidades dentro do total anunciado para a feira.

Oportunidades em diferentes áreas

As vagas abrangem funções como auxiliar de limpeza, atendimento e telemarketing, além de oportunidades de estágio. Também há opções nas áreas de administração, ciências contábeis, pedagogia, engenharia, direito, marketing, biomedicina, recursos humanos e publicidade e propaganda.

A organização informa ainda que haverá vagas destinadas a pessoas com deficiência, estudantes e aprendizes. A proposta é atender tanto quem busca o primeiro emprego quanto profissionais interessados em retornar ao mercado de trabalho ou mudar de área.

O público poderá acompanhar a programação durante os dois dias, das 9h às 17h, no Shopping Centro, sem cobrança de entrada.

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