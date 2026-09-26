São José dos Campos receberá, nos dias 28 e 29 de setembro, a Expo Empregabilidade & Negócios, que reunirá mais de 1,2 mil oportunidades para diferentes perfis profissionais, segundo a organização. O evento será realizado no Shopping Centro, das 9h às 17h, com entrada gratuita nos dois dias.

A programação contará com empresas, agências de recrutamento e instituições de ensino. Além da apresentação de vagas e do recebimento de currículos, estão previstas palestras gratuitas, orientação profissional e atividades voltadas à troca de contatos e à aproximação entre candidatos, recrutadores e empreendedores.

Entre as participantes confirmadas estão Mil Clean, Super Estágios, Atento, CIECI RH, Abre Estágios e Oscar Calçados. Juntas, essas empresas somam mais de 400 oportunidades dentro do total anunciado para a feira.

Oportunidades em diferentes áreas