O homem apontado pela Polícia Civil como responsável pelo tiro que matou Maria Aparecida Barbosa, de 70 anos, em São José dos Campos, responderá em liberdade por homicídio doloso. Ele compareceu à polícia na sexta-feira (25), prestou depoimento e entregou a arma usada nos disparos.

De acordo com o delegado responsável pela investigação, Régis Germano, não havia situação de flagrante no momento da apresentação. O delegado também afirmou que os elementos disponíveis não justificavam um pedido de prisão temporária ou preventiva.

Disparos ocorreram após ataque a jovem

O investigado é padrasto de uma jovem de 18 anos que havia sido esfaqueada em uma adega pouco antes do tiroteio. Ele possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).