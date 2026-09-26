26 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CALORÃO

Onda de calor coloca Vale e Litoral em alerta de grande perigo

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Mapa de onde o calor deve intensificar
Mapa de onde o calor deve intensificar

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de grande perigo para onda de calor que inclui o Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo. O aviso entra em vigor às 12h deste sábado (26) e permanece válido até as 18h de quarta-feira (30).

Segundo o órgão, a previsão é de temperaturas 5°C acima da média por mais de cinco dias, condição que representa risco à saúde da população.

O alerta também alcança outras regiões do país. No território paulista, estão incluídas áreas de Campinas, Bauru, Ribeirão Preto, Araraquara, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Marília, além da região metropolitana de São Paulo.

Confira as temperaturas previstas na região

Entre os municípios citados na previsão, Taubaté e Cruzeiro podem chegar aos 33°C. Em Taubaté, a temperatura mínima prevista é de 17°C. Já em Cruzeiro, os termômetros devem partir dos 18°C.

Para São José dos Campos, a previsão indica temperaturas entre 17°C e 32°C. No Litoral Norte, Caraguatatuba deve registrar mínima de 17°C e máxima de 28°C.

Nas quatro cidades, a expectativa é de poucas nuvens, com possibilidade de nevoeiro ou névoa úmida durante a manhã.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários