O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de grande perigo para onda de calor que inclui o Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo. O aviso entra em vigor às 12h deste sábado (26) e permanece válido até as 18h de quarta-feira (30).
Segundo o órgão, a previsão é de temperaturas 5°C acima da média por mais de cinco dias, condição que representa risco à saúde da população.
O alerta também alcança outras regiões do país. No território paulista, estão incluídas áreas de Campinas, Bauru, Ribeirão Preto, Araraquara, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Marília, além da região metropolitana de São Paulo.
Confira as temperaturas previstas na região
Entre os municípios citados na previsão, Taubaté e Cruzeiro podem chegar aos 33°C. Em Taubaté, a temperatura mínima prevista é de 17°C. Já em Cruzeiro, os termômetros devem partir dos 18°C.
Para São José dos Campos, a previsão indica temperaturas entre 17°C e 32°C. No Litoral Norte, Caraguatatuba deve registrar mínima de 17°C e máxima de 28°C.
Nas quatro cidades, a expectativa é de poucas nuvens, com possibilidade de nevoeiro ou névoa úmida durante a manhã.