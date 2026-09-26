O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de grande perigo para onda de calor que inclui o Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo. O aviso entra em vigor às 12h deste sábado (26) e permanece válido até as 18h de quarta-feira (30).

Segundo o órgão, a previsão é de temperaturas 5°C acima da média por mais de cinco dias, condição que representa risco à saúde da população.

O alerta também alcança outras regiões do país. No território paulista, estão incluídas áreas de Campinas, Bauru, Ribeirão Preto, Araraquara, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Marília, além da região metropolitana de São Paulo.