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MORTE

Adeus, Felipe: morte de integrante da igreja comove amigos em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Felipe Pimentel da Rocha, de 42 anos
Felipe Pimentel da Rocha, de 42 anos

Felipe Pimentel da Rocha, de 42 anos, morreu na sexta-feira (25). Integrante da Paróquia Espírito Santo, no Jardim Satélite, em São José dos Campos, ele atuava como vice-coordenador da Pastoral Familiar e também participava da Pastoral dos Esportes Dynamus.

A morte foi comunicada pela paróquia em uma nota publicada nas redes sociais. A comunidade religiosa lamentou a perda e manifestou solidariedade aos familiares e amigos. A causa da morte não foi informada na publicação.

“A todos os familiares e amigos, nossas sinceras condolências, na certeza da eternidade no céu”, escreveu a paróquia.
Em uma homenagem, Felipe foi lembrado pela dedicação à esposa, aos filhos e às atividades religiosas. O texto destacou o cuidado com a família e o tempo dedicado ao serviço na Pastoral Familiar.

Nos comentários da publicação, amigos e integrantes da comunidade compartilharam mensagens de despedida. Entre as lembranças, ressaltaram a disposição de Felipe para ajudar outras pessoas e ofereceram apoio à esposa e aos filhos.

“Um irmão com um coração enorme, estava sempre disposto a ajudar o próximo”, escreveu um dos participantes da homenagem.

O local informado para o velório é o Parque das Flores. O sepultamento está marcado para as 15h deste sábado (26), no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos.

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