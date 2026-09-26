Felipe Pimentel da Rocha, de 42 anos, morreu na sexta-feira (25). Integrante da Paróquia Espírito Santo, no Jardim Satélite, em São José dos Campos, ele atuava como vice-coordenador da Pastoral Familiar e também participava da Pastoral dos Esportes Dynamus.
A morte foi comunicada pela paróquia em uma nota publicada nas redes sociais. A comunidade religiosa lamentou a perda e manifestou solidariedade aos familiares e amigos. A causa da morte não foi informada na publicação.
“A todos os familiares e amigos, nossas sinceras condolências, na certeza da eternidade no céu”, escreveu a paróquia.
Em uma homenagem, Felipe foi lembrado pela dedicação à esposa, aos filhos e às atividades religiosas. O texto destacou o cuidado com a família e o tempo dedicado ao serviço na Pastoral Familiar.
Nos comentários da publicação, amigos e integrantes da comunidade compartilharam mensagens de despedida. Entre as lembranças, ressaltaram a disposição de Felipe para ajudar outras pessoas e ofereceram apoio à esposa e aos filhos.
“Um irmão com um coração enorme, estava sempre disposto a ajudar o próximo”, escreveu um dos participantes da homenagem.
O local informado para o velório é o Parque das Flores. O sepultamento está marcado para as 15h deste sábado (26), no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos.