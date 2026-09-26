A família de Edison Rodrigues de Moraes Filho, de 67 anos, pede ajuda para localizar o aposentado, cujo desaparecimento foi registrado em São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi visto pela última vez na manhã de segunda-feira (21), quando saiu de casa no Jardim Santa Júlia.

De acordo com o relato apresentado à Polícia Civil, uma vizinha viu Edison por volta das 8h30, na rua Flores do Campo. Familiares perceberam o desaparecimento naquela tarde, por volta das 14h, e não conseguiram mais estabelecer contato com ele. O aposentado não possui telefone celular.

Segundo a família, Edison tem Alzheimer e apresenta dificuldades para se comunicar. No cartaz divulgado para ajudar nas buscas, os parentes alertam que ele pode estar desorientado, sem conseguir informar o endereço ou retornar para casa sozinho.

Características e roupas