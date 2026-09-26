A família de Edison Rodrigues de Moraes Filho, de 67 anos, pede ajuda para localizar o aposentado, cujo desaparecimento foi registrado em São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi visto pela última vez na manhã de segunda-feira (21), quando saiu de casa no Jardim Santa Júlia.
De acordo com o relato apresentado à Polícia Civil, uma vizinha viu Edison por volta das 8h30, na rua Flores do Campo. Familiares perceberam o desaparecimento naquela tarde, por volta das 14h, e não conseguiram mais estabelecer contato com ele. O aposentado não possui telefone celular.
Segundo a família, Edison tem Alzheimer e apresenta dificuldades para se comunicar. No cartaz divulgado para ajudar nas buscas, os parentes alertam que ele pode estar desorientado, sem conseguir informar o endereço ou retornar para casa sozinho.
Características e roupas
No boletim, Edison é descrito como um homem de aproximadamente 1,70 metro de altura, magro, com olhos verdes e cabelos ondulados e parcialmente grisalhos. A vizinha acredita que ele usava uma camisa listrada azul, calça jeans e papete preta. A família, porém, não soube confirmar quais roupas ele vestia ao sair.
Os familiares relataram ter feito buscas e procurado pelo aposentado em unidades de saúde, mas não haviam conseguido localizá-lo até o registro da ocorrência, em 22 de setembro.
A Polícia Civil orientou a família a procurar o Setor de Pessoas Desaparecidas da Deic de São José dos Campos, levando uma fotografia e mais informações sobre ele.
Como ajudar
Quem tiver informações que possam contribuir para a localização de Edison pode entrar em contato pelo telefone (12) 98209-5353, divulgado pela família no cartaz de busca.