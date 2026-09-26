Tiago Henrique Bassanello Paixão, de 40 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (25), na rua Alfredo Lisboa, no Parque Santa Clara, em Guaratinguetá. A vítima foi encontrada caída na via pública, a poucos metros da casa onde morava.

Segundo o boletim de ocorrência, moradores relataram ter ouvido disparos por volta das 21h45. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e constatou a morte no local. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho dos investigadores e da perícia.

Suspeito foi localizado durante buscas

Após o homicídio, policiais militares receberam informações de que um possível envolvido havia embarcado em um Fiat Palio verde e estaria a caminho de Taubaté. As equipes passaram a monitorar os acessos à rodovia Presidente Dutra e localizaram o veículo nas proximidades de Aparecida.