26 de setembro de 2026
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MORTE

Motociclista de 21 anos morre após acidente com carros no Vale

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Jovem acabou morrendo vítima de acidente de moto
Jovem acabou morrendo vítima de acidente de moto

Um motociclista de 21 anos morreu após um acidente envolvendo dois carros na tarde de sexta-feira (25), na Avenida João Pessoa, no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá. A vítima foi identificada como Allan Victor Rodrigo Oliveira do Carmo, que trabalhava como motoboy.

De acordo com os depoimentos registrados no boletim de ocorrência, o jovem seguia no sentido Centro quando a motocicleta atingiu a lateral de um Chevrolet Corsa. Na sequência, ele teria perdido o controle da direção, invadido a pista contrária e colidido de frente com um Volkswagen Gol, que trafegava no sentido Pedregulho.

Os relatos colhidos pela polícia indicam que a motocicleta estaria em alta velocidade antes da primeira colisão. Essa informação faz parte das versões apresentadas durante o atendimento da ocorrência.

Conforme o histórico do boletim, Allan foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado a um hospital, onde morreu. O motorista do Gol permaneceu no local, prestou socorro e aguardou a chegada das autoridades.

Equipes da Polícia Militar preservaram a área para o trabalho da Polícia Civil e da perícia. Durante a vistoria, foram identificados danos no pneu e na roda do Corsa que, segundo o registro policial, teriam sido provocados pela pedaleira da motocicleta. Os veículos foram periciados e liberados no local.

Na avaliação preliminar registrada pelo delegado, os elementos observados não apontavam culpa dos condutores dos carros. O boletim, porém, prevê que a definição jurídica do caso poderá ser revista diante de novas informações reunidas na investigação.

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor e encaminhada à delegacia responsável pela área. Também foi solicitado exame necroscópico da vítima ao Instituto Médico Legal.

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