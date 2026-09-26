Um motociclista de 21 anos morreu após um acidente envolvendo dois carros na tarde de sexta-feira (25), na Avenida João Pessoa, no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá. A vítima foi identificada como Allan Victor Rodrigo Oliveira do Carmo, que trabalhava como motoboy.

De acordo com os depoimentos registrados no boletim de ocorrência, o jovem seguia no sentido Centro quando a motocicleta atingiu a lateral de um Chevrolet Corsa. Na sequência, ele teria perdido o controle da direção, invadido a pista contrária e colidido de frente com um Volkswagen Gol, que trafegava no sentido Pedregulho.

Os relatos colhidos pela polícia indicam que a motocicleta estaria em alta velocidade antes da primeira colisão. Essa informação faz parte das versões apresentadas durante o atendimento da ocorrência.