Um motociclista de 21 anos morreu após um acidente envolvendo dois carros na tarde de sexta-feira (25), na Avenida João Pessoa, no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá. A vítima foi identificada como Allan Victor Rodrigo Oliveira do Carmo, que trabalhava como motoboy.
De acordo com os depoimentos registrados no boletim de ocorrência, o jovem seguia no sentido Centro quando a motocicleta atingiu a lateral de um Chevrolet Corsa. Na sequência, ele teria perdido o controle da direção, invadido a pista contrária e colidido de frente com um Volkswagen Gol, que trafegava no sentido Pedregulho.
Os relatos colhidos pela polícia indicam que a motocicleta estaria em alta velocidade antes da primeira colisão. Essa informação faz parte das versões apresentadas durante o atendimento da ocorrência.
Conforme o histórico do boletim, Allan foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado a um hospital, onde morreu. O motorista do Gol permaneceu no local, prestou socorro e aguardou a chegada das autoridades.
Equipes da Polícia Militar preservaram a área para o trabalho da Polícia Civil e da perícia. Durante a vistoria, foram identificados danos no pneu e na roda do Corsa que, segundo o registro policial, teriam sido provocados pela pedaleira da motocicleta. Os veículos foram periciados e liberados no local.
Na avaliação preliminar registrada pelo delegado, os elementos observados não apontavam culpa dos condutores dos carros. O boletim, porém, prevê que a definição jurídica do caso poderá ser revista diante de novas informações reunidas na investigação.
A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor e encaminhada à delegacia responsável pela área. Também foi solicitado exame necroscópico da vítima ao Instituto Médico Legal.