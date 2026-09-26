A investigação sobre a morte de uma menina de 2 anos, chamada Pérola, levou à prisão da mãe e do padrasto nesta sexta-feira (25). A mulher foi localizada em Cruzeiro, enquanto o homem foi detido em Guaratinguetá. Os dois eram alvos de mandados de prisão expedidos pela Justiça.

O caso está sob responsabilidade da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Cruzeiro, que apura a suspeita de que a criança tenha sofrido agressões. Ao longo dos últimos meses, a unidade reuniu depoimentos, laudos periciais e outros elementos que embasaram a decisão judicial.

Versão de queda passou a ser investigada

A menina foi levada a uma unidade de saúde de Cruzeiro em dezembro de 2025, com ferimentos graves. Ela precisou ser transferida para o Hospital Regional de São José dos Campos, mas não resistiu.