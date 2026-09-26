26 de setembro de 2026
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CRIME

Suspeito de homicídio é preso na Dutra durante fuga para Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi preso na Dutra
Homem foi preso na Dutra

Um homem suspeito de cometer um homicídio no bairro Parque Santa Clara, em Guaratinguetá, foi preso na noite de sexta-feira (25), na Rodovia Presidente Dutra, em Aparecida. De acordo com a Polícia Militar, ele estava a caminho de Taubaté, onde pretendia se esconder.

Após o crime, equipes do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior receberam informações de que o suspeito deixava a cidade em um veículo. Os policiais seguiram para a rodovia e localizaram o carro durante as buscas.

Segundo a corporação, o homem estava no banco do passageiro e, ao ser abordado, admitiu ter cometido o homicídio. Ele também afirmou aos policiais que o motorista apenas o transportaria até Taubaté.

O suspeito foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso.

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