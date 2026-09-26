Um homem suspeito de cometer um homicídio no bairro Parque Santa Clara, em Guaratinguetá, foi preso na noite de sexta-feira (25), na Rodovia Presidente Dutra, em Aparecida. De acordo com a Polícia Militar, ele estava a caminho de Taubaté, onde pretendia se esconder.

Após o crime, equipes do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior receberam informações de que o suspeito deixava a cidade em um veículo. Os policiais seguiram para a rodovia e localizaram o carro durante as buscas.

Segundo a corporação, o homem estava no banco do passageiro e, ao ser abordado, admitiu ter cometido o homicídio. Ele também afirmou aos policiais que o motorista apenas o transportaria até Taubaté.