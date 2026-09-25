O trânsito ficou intenso na noite desta sexta-feira (25) nos acessos ao Vale Rodeio, em São José dos Campos, antes dos shows de Luan Santana e Alok. Por volta das 21h30, motoristas já enfrentavam lentidão na pista às margens da Rodovia Presidente Dutra, especialmente nas proximidades da Johnson, em direção ao local do evento.
Vídeos enviados à reportagem mostram grande movimentação de veículos e público tentando chegar ao espaço onde acontece o festival.
Segundo os organizadores, os ingressos para a noite já estavam esgotados antes do início das apresentações, indicando uma das maiores movimentações desta edição do Vale Rodeio.
A expectativa de público elevado contribuiu para o aumento do fluxo nas vias de acesso ao evento. Motoristas precisaram ter paciência diante da concentração de veículos e da chegada simultânea de milhares de pessoas.
A orientação para quem ainda seguia para o local era redobrar a atenção no trânsito e, sempre que possível, buscar rotas alternativas para evitar os pontos de maior lentidão.