O ministro André Mendonça, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), determinou nesta sexta-feira (25) que redes sociais retirem publicações que associem o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) ou integrantes de sua família a uma suposta intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil.

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A decisão amplia uma ordem anterior, que havia determinado a retirada de uma publicação do ator e humorista Antonio Tabet. Agora, a determinação alcança conteúdos publicados no X, Facebook, Instagram, TikTok e YouTube, inclusive novas reproduções da informação, sem a necessidade de uma decisão judicial específica para cada postagem.