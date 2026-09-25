A Prefeitura de São José dos Campos vai efetivar 600 professores da rede municipal a partir da primeira quinzena de novembro. Serão 420 professores P1 e 180 professores P2, aprovados no concurso público vigente para o magistério. Segundo a administração municipal, será a maior contratação de professores da rede em uma única chamada.
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Os professores P1 atuam na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Já os P2 trabalham nos anos finais, do 6º ao 9º ano, em disciplinas específicas.
A convocação ocorre pouco mais de um mês depois da divulgação do resultado final do concurso, publicado em 19 de agosto. O certame 02/2025, organizado pela FGV, tinha inicialmente 18 vagas, sendo 10 para Professor I e oito para Professor II. O concurso permanece válido.
Como serão distribuídas as vagas de P2
As 180 vagas para Professor P2 serão divididas entre oito disciplinas:
|Disciplina
|Vagas
|Educação Física
|35
|Arte
|35
|Inglês
|30
|Português
|25
|História
|15
|Ciências
|15
|Geografia
|15
|Matemática
|10
|Total
|180
Educação Física e Arte terão o maior número de novos professores, com 35 vagas cada. Em seguida aparecem Inglês, com 30, e Português, com 25. História, Ciências e Geografia terão 15 vagas cada, enquanto Matemática terá dez. A distribuição foi informada pela Prefeitura.
Qual a diferença entre P1 e P2?
Professor P1: atua na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano.
Professor P2: trabalha nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, em disciplinas específicas, como Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Inglês, Arte e Educação Física.
Qual concurso será usado?
A convocação será feita por meio do concurso público 02/2025, destinado ao preenchimento de vagas do quadro de Professor I e Professor II da rede municipal.
O concurso teve inscrições entre janeiro e fevereiro de 2026, prova em 29 de março e resultado final em 19 de agosto. A validade inicial é de dois anos a partir da homologação, podendo haver novas convocações dentro do período de validade.
O edital original previa 18 vagas, mas a existência de um cadastro de candidatos classificados permite convocações posteriores conforme a necessidade da administração e a disponibilidade de vagas.
Quantos professores serão efetivados?
Com as 600 admissões previstas para novembro, a Prefeitura afirma que São José dos Campos chegará a 820 novos professores efetivados em 2026.
Segundo o município, será o maior número anual dos últimos nove anos. Desde 2017, foram efetivados 3.025 docentes na rede municipal.
A Prefeitura diferencia os professores efetivos dos profissionais contratados por prazo determinado ou em caráter eventual, que são selecionados por processos próprios.
O que acontece depois da convocação?
Depois da efetivação, os novos professores passam pela Escola de Formação do Educador (EFE), estrutura da Prefeitura voltada à formação e ao aperfeiçoamento dos profissionais da rede.
De acordo com o município, os recém-efetivados passam por um período de formação pedagógica que pode chegar a três meses. O processo inclui atividades práticas em laboratórios, residência pedagógica e capacitações para o uso de tecnologias educacionais.
Quando os professores serão chamados?
A Prefeitura informou que as admissões começam na primeira quinzena de novembro de 2026. A publicação oficial não estabelece, até o momento, que os 600 professores serão chamados todos no mesmo dia.
Os candidatos classificados devem acompanhar os atos oficiais do concurso e os editais de convocação publicados pelo município.
Serviço
Concurso: Prefeitura de São José dos Campos – Concurso Público nº 02/2025
Cargos: Professor I e Professor II
Resultado final: 19 de agosto de 2026
Convocação: a partir da primeira quinzena de novembro de 2026
Vagas anunciadas para a nova chamada: 600
P1: 420 vagas
P2: 180 vagas
Acompanhamento: página oficial de concursos da Prefeitura e Diário do Município.