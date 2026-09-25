A Prefeitura de São José dos Campos vai efetivar 600 professores da rede municipal a partir da primeira quinzena de novembro. Serão 420 professores P1 e 180 professores P2, aprovados no concurso público vigente para o magistério. Segundo a administração municipal, será a maior contratação de professores da rede em uma única chamada.

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Os professores P1 atuam na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Já os P2 trabalham nos anos finais, do 6º ao 9º ano, em disciplinas específicas.