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EDUCAÇÃO

São José vai efetivar 600 professores em novembro

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Claudio Vieira/PMSJC
São José vai efetivar 600 professores em novembro
São José vai efetivar 600 professores em novembro

A Prefeitura de São José dos Campos vai efetivar 600 professores da rede municipal a partir da primeira quinzena de novembro. Serão 420 professores P1 e 180 professores P2, aprovados no concurso público vigente para o magistério. Segundo a administração municipal, será a maior contratação de professores da rede em uma única chamada.

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Os professores P1 atuam na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Já os P2 trabalham nos anos finais, do 6º ao 9º ano, em disciplinas específicas.

A convocação ocorre pouco mais de um mês depois da divulgação do resultado final do concurso, publicado em 19 de agosto. O certame 02/2025, organizado pela FGV, tinha inicialmente 18 vagas, sendo 10 para Professor I e oito para Professor II. O concurso permanece válido.

Como serão distribuídas as vagas de P2

As 180 vagas para Professor P2 serão divididas entre oito disciplinas:

Disciplina Vagas
Educação Física 35
Arte 35
Inglês 30
Português 25
História 15
Ciências 15
Geografia 15
Matemática 10
Total 180

Educação Física e Arte terão o maior número de novos professores, com 35 vagas cada. Em seguida aparecem Inglês, com 30, e Português, com 25. História, Ciências e Geografia terão 15 vagas cada, enquanto Matemática terá dez. A distribuição foi informada pela Prefeitura.

Qual a diferença entre P1 e P2?

Professor P1: atua na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano.

Professor P2: trabalha nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, em disciplinas específicas, como Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Inglês, Arte e Educação Física.

Qual concurso será usado?

A convocação será feita por meio do concurso público 02/2025, destinado ao preenchimento de vagas do quadro de Professor I e Professor II da rede municipal.

O concurso teve inscrições entre janeiro e fevereiro de 2026, prova em 29 de março e resultado final em 19 de agosto. A validade inicial é de dois anos a partir da homologação, podendo haver novas convocações dentro do período de validade.

O edital original previa 18 vagas, mas a existência de um cadastro de candidatos classificados permite convocações posteriores conforme a necessidade da administração e a disponibilidade de vagas.

Quantos professores serão efetivados?

Com as 600 admissões previstas para novembro, a Prefeitura afirma que São José dos Campos chegará a 820 novos professores efetivados em 2026.

Segundo o município, será o maior número anual dos últimos nove anos. Desde 2017, foram efetivados 3.025 docentes na rede municipal.

A Prefeitura diferencia os professores efetivos dos profissionais contratados por prazo determinado ou em caráter eventual, que são selecionados por processos próprios.

O que acontece depois da convocação?

Depois da efetivação, os novos professores passam pela Escola de Formação do Educador (EFE), estrutura da Prefeitura voltada à formação e ao aperfeiçoamento dos profissionais da rede.

De acordo com o município, os recém-efetivados passam por um período de formação pedagógica que pode chegar a três meses. O processo inclui atividades práticas em laboratórios, residência pedagógica e capacitações para o uso de tecnologias educacionais.

Quando os professores serão chamados?

A Prefeitura informou que as admissões começam na primeira quinzena de novembro de 2026. A publicação oficial não estabelece, até o momento, que os 600 professores serão chamados todos no mesmo dia.

Os candidatos classificados devem acompanhar os atos oficiais do concurso e os editais de convocação publicados pelo município.

Serviço

Concurso: Prefeitura de São José dos Campos – Concurso Público nº 02/2025

Cargos: Professor I e Professor II

Resultado final: 19 de agosto de 2026

Convocação: a partir da primeira quinzena de novembro de 2026

Vagas anunciadas para a nova chamada: 600

P1: 420 vagas

P2: 180 vagas

Acompanhamento: página oficial de concursos da Prefeitura e Diário do Município.

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