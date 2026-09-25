A primeira-dama Janja Silva publicou nesta sexta-feira (25) uma foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva segurando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Na legenda, escreveu: “Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, olhai por nós!”. A postagem ocorreu em meio à repercussão nas redes sociais de uma polêmica envolvendo a santa e o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).
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A publicação de Janja acontece enquanto Nossa Senhora Aparecida aparece entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) no Brasil. Na tarde desta sexta, expressões como “NINGUÉM TOCA NA PADROEIRA” e “PROTEJAM A MÃE DO BRASIL” estavam entre os termos em destaque na plataforma.
A mobilização nas redes ganhou força depois da circulação de informações que associavam Flávio Bolsonaro a uma suposta iniciativa para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil. O candidato negou a existência de qualquer projeto nesse sentido.
GloboNews corrige informação
A origem da controvérsia está em uma fala exibida na quinta-feira (24), no programa Em Pauta, da GloboNews. Durante o comentário, foi mencionada uma suposta movimentação envolvendo grupos evangélicos e uma proposta relacionada ao título de Nossa Senhora Aparecida.
A informação passou a circular nas redes sociais associada ao nome de Flávio Bolsonaro. Na madrugada desta sexta-feira (25), porém, a GloboNews fez uma correção e pediu desculpas pelo erro. A emissora esclareceu que a proposta mencionada havia sido apresentada em 2007 e arquivada pela Câmara dos Deputados em 2008.
O projeto citado é o PL 2.623/2007, de autoria do então deputado Professor Victório Galli. O texto propunha alterar a legislação do feriado de 12 de outubro para fazer referência a Nossa Senhora Aparecida como “Padroeira dos brasileiros católicos apostólicos romanos”, em vez de “Padroeira do Brasil”.
A proposta foi rejeitada na Comissão de Educação e Cultura e posteriormente arquivada. A ficha oficial da Câmara registra a situação como “arquivada”.
Flávio nega relação com proposta
Flávio Bolsonaro reagiu à repercussão e negou ter qualquer relação com a proposta. Em vídeo publicado nas redes sociais, afirmou que a informação era falsa e declarou respeito às diferentes manifestações religiosas e também às pessoas que não possuem religião.
A controvérsia ocorre durante a campanha para as Eleições 2026, em um momento em que manifestações de candidatos sobre religião também vêm provocando repercussão.
Lula também entrou no debate religioso
O presidente Lula também foi envolvido recentemente em uma discussão sobre religião. Durante encontro com lideranças protestantes, ele afirmou que a Igreja Católica cresce menos do que as igrejas evangélicas por não acabar com o celibato.
A declaração provocou reação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O presidente da entidade, cardeal Jaime Spengler, afirmou que a fala causou desconforto entre setores católicos e avaliou que houve uma comparação inadequada entre aspectos religiosos.
A CNBB afirma não apoiar candidatos ou partidos e defende a convivência democrática e o respeito entre diferentes posições religiosas e políticas.
Aparecida volta ao centro das atenções
A repercussão ocorre a poucas semanas do 12 de outubro, data dedicada a Nossa Senhora Aparecida. O Santuário Nacional, em Aparecida, no Vale do Paraíba, é um dos principais destinos de peregrinação religiosa do país.
Com a aproximação da data, a imagem da Padroeira do Brasil voltou a ocupar espaço nas redes sociais e, nesta semana, também entrou no debate político nacional.
Nesse cenário, a publicação de Janja, com Lula ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida, acrescentou mais um capítulo à repercussão que tomou conta das redes nesta sexta-feira.