A primeira-dama Janja Silva publicou nesta sexta-feira (25) uma foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva segurando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Na legenda, escreveu: “Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, olhai por nós!”. A postagem ocorreu em meio à repercussão nas redes sociais de uma polêmica envolvendo a santa e o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

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A publicação de Janja acontece enquanto Nossa Senhora Aparecida aparece entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) no Brasil. Na tarde desta sexta, expressões como “NINGUÉM TOCA NA PADROEIRA” e “PROTEJAM A MÃE DO BRASIL” estavam entre os termos em destaque na plataforma.