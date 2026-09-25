Mais de um terço das mulheres com deficiência já sofreu algum tipo de violência doméstica ou familiar praticada por homens, segundo uma pesquisa inédita do Instituto DataSenado. O levantamento aponta que 38% delas passaram por esse tipo de situação, contra 25% entre as mulheres sem deficiência.

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O estudo estima que mais de 4,4 milhões de brasileiras com deficiência já tenham sido vítimas de violência doméstica ou familiar. Os dados fazem parte da 11ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo DataSenado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência.