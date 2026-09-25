Uma operação realizada pela Prefeitura de São José dos Campos na manhã desta sexta-feira (25) terminou com a apreensão de um equipamento de mobilidade autopropelido que circulava de forma irregular pelo Anel Viário.
A fiscalização ocorreu entre 6h30 e 9h em um trecho onde a velocidade máxima permitida para os demais veículos é de 80 km/h. A circulação de equipamentos autopropelidos, porém, não é autorizada em vias com limite superior a 40 km/h.
Durante a ação, agentes de mobilidade urbana utilizaram um medidor portátil de velocidade específico para esse tipo de veículo e registraram um dos equipamentos trafegando a 60 km/h.
Na abordagem, os fiscais constataram que o veículo estava destravado, alteração que permite atingir velocidades acima do limite previsto para os autopropelidos, que é de até 32 km/h.
O equipamento foi apreendido por estar em desacordo com as regras de circulação. O proprietário recebeu orientação para comparecer à Secretaria de Mobilidade Urbana.
A Prefeitura informou que a operação teve como objetivo reforçar o cumprimento das normas e reduzir riscos em vias de maior velocidade.