25 de setembro de 2026
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DEU RUIM

Prefeitura apreende moto elétrica andando no Anel Viário, em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Moto foi apreendida
Moto foi apreendida

Uma operação realizada pela Prefeitura de São José dos Campos na manhã desta sexta-feira (25) terminou com a apreensão de um equipamento de mobilidade autopropelido que circulava de forma irregular pelo Anel Viário.

A fiscalização ocorreu entre 6h30 e 9h em um trecho onde a velocidade máxima permitida para os demais veículos é de 80 km/h. A circulação de equipamentos autopropelidos, porém, não é autorizada em vias com limite superior a 40 km/h.

Durante a ação, agentes de mobilidade urbana utilizaram um medidor portátil de velocidade específico para esse tipo de veículo e registraram um dos equipamentos trafegando a 60 km/h.

Na abordagem, os fiscais constataram que o veículo estava destravado, alteração que permite atingir velocidades acima do limite previsto para os autopropelidos, que é de até 32 km/h.

O equipamento foi apreendido por estar em desacordo com as regras de circulação. O proprietário recebeu orientação para comparecer à Secretaria de Mobilidade Urbana.

A Prefeitura informou que a operação teve como objetivo reforçar o cumprimento das normas e reduzir riscos em vias de maior velocidade.

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