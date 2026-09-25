O Viapol São José venceu o Vôlei Renata por 3 a 0 na noite desta sexta-feira (25), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino de vôlei de 2026. As parciais foram 25/22, 26/24 e 25/16.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado, a equipe joseense, sob comando do técnico Flávio Tavares, chega a quatro vitórias em seis partidas, subindo para o terceiro lugar na classificação, além de se garantir matematicamente nas semifinais do torneio. Já o Vôlei Renata perde a invencibilidade e fica com quatro vitórias e uma derrota. Essa é a segunda vez que o time da região tira a invencibilidade de alguém no torneio, já que na rodada anterior fez o mesmo com o Suzano, mas fora de casa.