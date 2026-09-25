O Viapol São José venceu o Vôlei Renata por 3 a 0 na noite desta sexta-feira (25), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino de vôlei de 2026. As parciais foram 25/22, 26/24 e 25/16.
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Com esse resultado, a equipe joseense, sob comando do técnico Flávio Tavares, chega a quatro vitórias em seis partidas, subindo para o terceiro lugar na classificação, além de se garantir matematicamente nas semifinais do torneio. Já o Vôlei Renata perde a invencibilidade e fica com quatro vitórias e uma derrota. Essa é a segunda vez que o time da região tira a invencibilidade de alguém no torneio, já que na rodada anterior fez o mesmo com o Suzano, mas fora de casa.
Na próxima rodada, o São José visita o Guarulhos, no fechamento da primeira fase, no dia 3 de outubro, a partir das 19h, no ginásio da Ponte Grande, na cidade da Grande São Paulo. Antes, nesta terça (29), os campineiros recebem o Itaquá, a partir das 19h30, no ginásio do Taquaral, em Campinas.
Como foi o jogo
Os joseenses fizeram uma boa atuação no primeiro set, conseguiram quebrar o jogo dos adversários e abriram 1 a 0 fazendo 25 a 22. E tiveram uma atuação consistente.
No segundo set, o São José encontrou mais dificuldades e passou a errar mais. Assim, viu os visitantes abrirem vantagem no placar. Ainda assim, os joseenses se acertaram, descontaram, passaram à frente em fecharam em 26 a 24, abrindo 2 a 0 no placar.
O terceiro set começou bastante equilibrado, com os dois times disputando ponto a ponto. Porém, mais animado e concentrado, o São José conseguia se impor mesmo diante de um rival qualificado. E, no decorrer do período, foi novamente abrindo vantagem, onde conseguiu fechar em 25 a 16 e vencer a partida por 3 sets a 0.