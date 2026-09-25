Idade: 73 anos
Data de falecimento: 25/09/2026
Velório: URBAM Sala 2 – 25/09/2026, das 19h às 14h
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek/SJC – 26/09/2026, às 14h
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Jesulino Batista Santos
Idade: 86 anos
Data de falecimento: 25/09/2026
Velório: URBAM Sala 3 – 26/09/2062, das 7h às 11h
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas/SJC – 26/09/2026, às 11h
Maria Apparecida Mariano
Idade: 83 anos
Data de falecimento: 25/09/2026
Velório: URBAM Sala 5 – 25/09/2026, das 22h às 8h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 26/09/2026, às 8h
Sebastião Ribeiro Oliveira
Idade: 41 anos
Data de falecimento: 16/09/2026
Velório: Direto
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 25/09/2026, às 16h
BO: NX6457-1/2026
Rosa Ballarin da Silva
Idade: 88 anos
Data de falecimento: 25/09/2026
Velório: URBAM Sala 3 – 25/09/2026, das 8h às 15h
Sepultamento: Cemitério Memorial do Vale/Jacareí – 25/09/2026, às 15h
Maria Aparecida Barbosa
Idade: 70 anos
Data de falecimento: 24/09/2026
Velório: Memorial Bom Retiro/Velório
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro/SJC – 25/09/2026, às 14h
Waldir Alves de Souza
Idade: 66 anos
Data de falecimento: 24/09/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek/SJC – 25/09/2026, às 13h30
Therezinha Herculano Marques
Idade: 92 anos
Data de falecimento: 24/09/2026
Velório: URBAM Sala 2 – 25/09/2026, das 10h às 13h
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras/Jacareí – 25/09/2026, às 13h30
Sebastião Canuto de França
Idade: 85 anos
Data de falecimento: 24/09/2026
Velório: URBAM Sala 6 – 25/09/2026, das 0h30 às 13h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 25/09/2026, às 13h
Anesio Rodrigues dos Santos
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 24/09/2026
Velório: Memorial Bom Retiro/Velório
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro/SJC – 25/09/2026, às 11h
Laercio Reis de Paula
Idade: 69 anos
Data de falecimento: 24/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 25/09/2026, às 11h
Maria Filomena da Mota Paes
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 24/09/2026
Velório: URBAM Sala 5 – 24/09/2026, das 16h às 10h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek/SJC – 25/09/2026, às 10h30
Vanderlei Francisco da Graça Netto
Idade: 1 ano
Data de falecimento: 24/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana/SJC – 25/09/2026, às 8h30