Um capotamento foi registrado no começo da tarde desta sexta-feira (25), na Rodovia Doutor Manoel Hyppolito Rego (SP-055), a Rio-Santos, na região de Guaecá, em São Sebastião.

De acordo com informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), a ocorrência aconteceu por volta das 12h15, na altura do km 135, no sentido Ubatuba, e envolveu um veículo de passeio.

A Prefeitura de São Sebastião informou que uma pessoa ficou ferida e precisou ser socorrida. A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento. Segundo a atualização mais recente, ela estava consciente e apresentava escoriações.

Equipes do Departamento de Tráfego (Detraf), da Guarda Civil Municipal, do DER e da Polícia Rodoviária foram acionadas para atender a ocorrência. Um guincho da Unidade Básica de Atendimento do DER também foi enviado ao local.