O homem apontado como autor dos disparos que terminaram com a morte de Maria Aparecida Barbosa, de 70 anos, começou a prestar depoimento nesta sexta-feira (25) no 6º Distrito Policial de São José dos Campos.
A idosa morreu após ser atingida por um tiro na cabeça durante uma perseguição registrada na manhã de quinta-feira (24), na região leste da cidade. Maria Aparecida estava dentro de um veículo, acompanhada por uma cuidadora, quando um dos disparos atravessou o vidro e a atingiu. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.
De acordo com o delegado Regis Germano, responsável pela apuração, a Polícia Civil trabalha agora para confrontar a versão do suspeito com as imagens e demais provas reunidas durante a investigação.
Vídeos gravados no momento da ocorrência mostram um homem correndo com uma faca, entrando em uma adega e, depois, deixando o estabelecimento. Na sequência, ele passa a ser perseguido por outras pessoas.
As imagens também mostram outro homem, vestido de preto e armado, correndo atrás dele. Durante a perseguição, são efetuados disparos. Um deles acabou atingindo Maria Aparecida, que havia acabado de entrar em um carro.
Homem com faca também foi preso
O homem que aparece nas imagens com a faca foi identificado como Allan Silva de Lima. Segundo a investigação, ele teria atacado uma funcionária de uma adega antes de fugir.
Allan foi contido por pessoas que estavam na região, ficou ferido e precisou de atendimento médico. Depois, foi preso em flagrante.
A Polícia Civil agora tenta esclarecer com precisão quem efetuou os disparos, em que circunstâncias eles foram feitos e como se desenrolou toda a sequência que terminou com a morte da idosa.
Segundo o delegado, o caso deverá ser separado em duas frentes de investigação: uma relacionada ao crime patrimonial e outra referente ao homicídio.
As imagens, os depoimentos e os demais elementos colhidos pela polícia serão analisados para definir as responsabilidades de cada envolvido.