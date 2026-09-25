O homem apontado como autor dos disparos que terminaram com a morte de Maria Aparecida Barbosa, de 70 anos, começou a prestar depoimento nesta sexta-feira (25) no 6º Distrito Policial de São José dos Campos.

A idosa morreu após ser atingida por um tiro na cabeça durante uma perseguição registrada na manhã de quinta-feira (24), na região leste da cidade. Maria Aparecida estava dentro de um veículo, acompanhada por uma cuidadora, quando um dos disparos atravessou o vidro e a atingiu. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

De acordo com o delegado Regis Germano, responsável pela apuração, a Polícia Civil trabalha agora para confrontar a versão do suspeito com as imagens e demais provas reunidas durante a investigação.