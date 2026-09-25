A família de Bruno Leandro Arantes Dias, de 35 anos, fará neste domingo (27), em Jacareí, uma cerimônia em memória do jacareiense que, segundo os familiares, morreu durante um combate na Ucrânia. Não haverá corpo no local da despedida.

A homenagem será realizada das 8h às 10h, na Sala Valência do Campo das Oliveiras, na Avenida Siqueira Campos, 263, no Centro de Jacareí. Bruno morreu no dia 22 de setembro, conforme comunicado divulgado pela família.

A ausência do corpo foi explicada pela irmã de Bruno. Segundo ela, o local onde ele e outros combatentes morreram ainda permanece em uma área ativa de batalha, o que impede uma operação de retirada neste momento.