Um corpo foi encontrado no rio Paraíba, em Caçapava, na tarde desta sexta-feira (25/09), mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. As informações preliminares indicam que a vítima é um homem, ainda sem identificação confirmada.
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Para viabilizar a retirada do corpo, a Ponte Velha (sentido Vila Menino Jesus) precisou ser interditada. Como consequência, o trânsito na região foi desviado pela Ponte Nova, gerando reflexos no fluxo de veículos durante a operação.
O local exigiu uma operação técnica do Corpo de Bombeiros até que o corpo fosse conduzido a uma área segura, onde a Polícia Civil e a equipe de perícia assumiram a ocorrência. Concluídos os trabalhos periciais, o corpo deve ser encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).
Até o fechamento desta reportagem, não havia confirmação oficial sobre a identidade da vítima nem sobre a causa da morte.
Onde o corpo foi encontrado em Caçapava?
No rio Paraíba, em um trecho próximo à Ponte Velha, sentido Vila Menino Jesus. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados na tarde desta sexta-feira para acessar o ponto e organizar a retirada.
As condições do local exigiram uma operação específica até que o corpo chegasse a uma área que permitisse o trabalho da Polícia Civil e da perícia. Segundo as informações preliminares, a vítima é um homem, cuja identidade ainda não havia sido estabelecida.
Como ficou o trânsito na Ponte Velha durante a operação?
A interdição da via foi necessária para garantir espaço e segurança durante a retirada do corpo, e o trânsito foi desviado pela Ponte Nova enquanto durou o bloqueio.
A liberação total da Ponte Velha depende do encerramento da operação e da saída das equipes envolvidas. Por isso, motoristas que costumam passar pela região devem considerar a possibilidade de alterações temporárias no fluxo até a normalização do tráfego.
Outros corpos já foram encontrados no Rio Paraíba, em Caçapava?
Sim, embora sem relação conhecida com a ocorrência desta sexta-feira. Em maio de 2024, um homem foi encontrado morto no Rio Paraíba, também com atuação do Corpo de Bombeiros na retirada (o caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita).
Dias antes, em abril de 2024, uma mulher havia sido encontrada morta no mesmo rio. O corpo foi encaminhado ao IML e a Polícia Civil abriu apuração sobre o caso.