Um corpo foi encontrado no rio Paraíba, em Caçapava, na tarde desta sexta-feira (25/09), mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. As informações preliminares indicam que a vítima é um homem, ainda sem identificação confirmada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para viabilizar a retirada do corpo, a Ponte Velha (sentido Vila Menino Jesus) precisou ser interditada. Como consequência, o trânsito na região foi desviado pela Ponte Nova, gerando reflexos no fluxo de veículos durante a operação.