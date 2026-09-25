25 de setembro de 2026
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'QUEBRADO'

Caminhão dos bombeiros está parado em Taubaté há mais de 3 meses

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
O veículo está estacionado na garagem da base do Bom Conselho, com um aviso de 'quebrado'; manutenção custaria R$ 31,8 mil, e responsabilidade do serviço é da Prefeitura
O veículo está estacionado na garagem da base do Bom Conselho, com um aviso de 'quebrado'; manutenção custaria R$ 31,8 mil, e responsabilidade do serviço é da Prefeitura

Viatura parada
Há mais de três meses, uma viatura do Corpo de Bombeiros está parada em Taubaté, à espera de manutenção. O veículo está estacionado na garagem da base do Bom Conselho, com um aviso de "quebrado". A responsabilidade do serviço é da Prefeitura.

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Convênio
Segundo o convênio firmado entre o Corpo de Bombeiros, que é vinculado ao governo estadual, e a Prefeitura, cabe ao estado a disponibilização das equipes (contratação e salários). Já o município é responsável por fornecer toda a infraestrutura (itens como base, viaturas, manutenção e combustível).

Orçamento
No dia 23 de junho, o Corpo de Bombeiros enviou à Prefeitura a solicitação de manutenção da viatura, já com o orçamento de R$ 31,8 mil. Segundo o documento, trata-se de um "caminhão de incêndio utilizado no atendimento das ocorrências operacionais", que precisa passar por "manutenção corretiva", contemplando "substituição de componentes do sistema de alimentação de combustível, sistema de injeção eletrônica, conjunto de transmissão e demais itens mecânicos constantes no orçamento apresentado".

Motor
Ainda segundo o documento encaminhado pelo Corpo de Bombeiros, "os serviços são indispensáveis para correção das falhas operacionais identificadas, visando restabelecer o pleno funcionamento do motor, transmissão de força, desempenho operacional e segurança mecânica da viatura".

Requerimento
Esse mês, a Câmara aprovou, por unanimidade, um requerimento em que o vereador Douglas Carbonne (Solidariedade) cobra explicações da Prefeitura sobre o episódio. O parlamentar integra a oposição ao governo Sérgio Victor (Novo).

Resposta
Na resposta ao requerimento, enviada à Câmara nessa sexta-feira (25), o prefeito afirmou que a solicitação de manutenção do caminhão "vem tramitando administrativamente para adoção das providências necessárias, encontrando-se atualmente em fase de conclusão dos procedimentos destinados a viabilizar a contratação e a execução do respectivo reparo". Sérgio não informou uma previsão de quando o serviço será realizado e de quando a viatura deve voltar a operar.

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