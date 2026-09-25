Viatura parada

Há mais de três meses, uma viatura do Corpo de Bombeiros está parada em Taubaté, à espera de manutenção. O veículo está estacionado na garagem da base do Bom Conselho, com um aviso de "quebrado". A responsabilidade do serviço é da Prefeitura.

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Convênio

Segundo o convênio firmado entre o Corpo de Bombeiros, que é vinculado ao governo estadual, e a Prefeitura, cabe ao estado a disponibilização das equipes (contratação e salários). Já o município é responsável por fornecer toda a infraestrutura (itens como base, viaturas, manutenção e combustível).