25 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AVIAÇÃO DE DEFESA

Embraer entrega 1º C-390 Millennium à Força Aérea do Uzbequistão

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Embraer
Aeronave foi entregue nesta sexta-feira (25)
Aeronave foi entregue nesta sexta-feira (25)

A Embraer entregou nesta sexta-feira (25) o primeiro C-390 Millennium à Força Aérea do Uzbequistão, em uma cerimônia realizada na fábrica da empresa em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. O país se tornou o primeiro operador da aeronave de transporte militar na Ásia Central.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A entrega faz parte de um contrato firmado entre a Embraer e o Uzbequistão no fim de 2024. O acordo inclui, além das aeronaves, treinamento, suporte operacional e fornecimento de peças de reposição.

A cerimônia contou com a presença do Major-General Akhmad Jamolovich Burkhonov, comandante da Força Aérea do Uzbequistão, e de Olimkhon Bakiyevich Rustamov, diretor da estatal O‘ztextreyd, que representou o governo do país.

Segundo Burkhonov, a incorporação do C-390 Millennium representa uma etapa na modernização da força aérea uzbeque. A aeronave será utilizada em diferentes tipos de operações, ampliando a capacidade de transporte e a prontidão operacional do país.

"Estamos ansiosos para introduzir esta plataforma de última geração em serviço e fortalecer ainda mais nossas capacidades operacionais", afirmou o comandante durante a cerimônia.

Para Bosco da Costa Júnior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, a entrega amplia a presença internacional do C-390 Millennium e reforça a relação da empresa brasileira com novos operadores.

C-390 Millennium

Desenvolvido e produzido pela Embraer, o C-390 Millennium é uma aeronave militar multimissão destinada ao transporte de tropas e cargas. O modelo também pode ser empregado em operações de evacuação médica, busca e salvamento, combate a incêndios e missões humanitárias.

A aeronave tem capacidade para transportar até 26 toneladas de carga e pode operar em pistas temporárias ou não pavimentadas. O C-390 também pode ser configurado para missões de reabastecimento aéreo, atuando tanto como avião-tanque quanto como receptor.

Com a entrega ao Uzbequistão, o modelo passa a integrar a frota de um grupo crescente de forças aéreas internacionais. Além do Brasil, o C-390 foi escolhido por países como Portugal, Hungria, Coreia do Sul, Holanda, Áustria, República Tcheca, Suécia, Emirados Árabes Unidos, Eslováquia, Colômbia e Lituânia.

A entrada em operação no Uzbequistão amplia a presença do avião brasileiro no mercado internacional de defesa e marca mais um avanço da Embraer no segmento de transporte militar.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários