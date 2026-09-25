A Embraer entregou nesta sexta-feira (25) o primeiro C-390 Millennium à Força Aérea do Uzbequistão, em uma cerimônia realizada na fábrica da empresa em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. O país se tornou o primeiro operador da aeronave de transporte militar na Ásia Central.
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A entrega faz parte de um contrato firmado entre a Embraer e o Uzbequistão no fim de 2024. O acordo inclui, além das aeronaves, treinamento, suporte operacional e fornecimento de peças de reposição.
A cerimônia contou com a presença do Major-General Akhmad Jamolovich Burkhonov, comandante da Força Aérea do Uzbequistão, e de Olimkhon Bakiyevich Rustamov, diretor da estatal O‘ztextreyd, que representou o governo do país.
Segundo Burkhonov, a incorporação do C-390 Millennium representa uma etapa na modernização da força aérea uzbeque. A aeronave será utilizada em diferentes tipos de operações, ampliando a capacidade de transporte e a prontidão operacional do país.
"Estamos ansiosos para introduzir esta plataforma de última geração em serviço e fortalecer ainda mais nossas capacidades operacionais", afirmou o comandante durante a cerimônia.
Para Bosco da Costa Júnior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, a entrega amplia a presença internacional do C-390 Millennium e reforça a relação da empresa brasileira com novos operadores.
C-390 Millennium
Desenvolvido e produzido pela Embraer, o C-390 Millennium é uma aeronave militar multimissão destinada ao transporte de tropas e cargas. O modelo também pode ser empregado em operações de evacuação médica, busca e salvamento, combate a incêndios e missões humanitárias.
A aeronave tem capacidade para transportar até 26 toneladas de carga e pode operar em pistas temporárias ou não pavimentadas. O C-390 também pode ser configurado para missões de reabastecimento aéreo, atuando tanto como avião-tanque quanto como receptor.
Com a entrega ao Uzbequistão, o modelo passa a integrar a frota de um grupo crescente de forças aéreas internacionais. Além do Brasil, o C-390 foi escolhido por países como Portugal, Hungria, Coreia do Sul, Holanda, Áustria, República Tcheca, Suécia, Emirados Árabes Unidos, Eslováquia, Colômbia e Lituânia.
A entrada em operação no Uzbequistão amplia a presença do avião brasileiro no mercado internacional de defesa e marca mais um avanço da Embraer no segmento de transporte militar.