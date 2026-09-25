A Embraer entregou nesta sexta-feira (25) o primeiro C-390 Millennium à Força Aérea do Uzbequistão, em uma cerimônia realizada na fábrica da empresa em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. O país se tornou o primeiro operador da aeronave de transporte militar na Ásia Central.

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A entrega faz parte de um contrato firmado entre a Embraer e o Uzbequistão no fim de 2024. O acordo inclui, além das aeronaves, treinamento, suporte operacional e fornecimento de peças de reposição.