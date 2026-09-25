No linguajar das redes sociais, talvez eu pudesse dizer que, durante este mês em Nova York, “não entreguei looks”. E eu explico.

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Eu repeti roupa, fiz adaptações, usei a mesma peça de maneiras diferentes, troquei só os acessórios, sobrepus camadas, mudei sapato, bolsa...reorganizei combinações de acordo com o compromisso, o clima e, principalmente, com a vontade de experimentar. E isso aconteceu justamente enquanto eu estava cercada de moda.