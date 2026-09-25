Um homem foi condenado a 24 anos de prisão pelo assassinato de uma vítima envolvida com o tráfico de drogas em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri na quarta-feira (23), após o réu ser considerado culpado por homicídio qualificado.

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De acordo com a denúncia apresentada pelo promotor de Justiça Renato Queiroz de Lima, o crime teria sido motivado por uma dívida relacionada a drogas. O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.