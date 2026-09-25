Um homem foi condenado a 24 anos de prisão pelo assassinato de uma vítima envolvida com o tráfico de drogas em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri na quarta-feira (23), após o réu ser considerado culpado por homicídio qualificado.
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De acordo com a denúncia apresentada pelo promotor de Justiça Renato Queiroz de Lima, o crime teria sido motivado por uma dívida relacionada a drogas. O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.
O condenado deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado e não poderá recorrer da decisão em liberdade.
O homicídio aconteceu em 7 de fevereiro de 2024, no bairro Perequê-Mirim. Segundo o Ministério Público, o réu e a vítima tinham envolvimento com o tráfico de drogas, e o homem assassinado estaria devendo uma quantidade de entorpecentes ao condenado.
Ainda conforme a acusação, o réu decidiu matar a vítima como forma de cobrar a dívida e puni-la. O homem foi surpreendido na Rua Teófilo Ottoni e atingido por diversos disparos de arma de fogo em diferentes partes do corpo.
As investigações apontaram ainda que a vítima havia sido ameaçada antes do assassinato por causa do suposto desaparecimento de drogas. Um vídeo contendo ameaças chegou a circular em grupos de mensagens.
A perícia analisou as imagens e os áudios relacionados ao caso. Na denúncia, a Promotoria sustentou que o crime teve como motivação a dívida decorrente do tráfico e que o ataque ocorreu de forma inesperada, sem que a vítima tivesse condições de se defender.