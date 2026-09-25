25 de setembro de 2026
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ANTONIA MARIA

Design & Art Season

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
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Fotos: Matheus Campos
Os anfitriões Alexandre e Corina Silveira
Os anfitriões Alexandre e Corina Silveira

A noite do último dia 15 foi marcada por encontros entre arte, design e arquitetura na JADERALMEIDA Campinas, que recebeu a vernissage da Design & Art Season. Em um ambiente que traduz elegância em cada detalhe, os presentes puderam apreciar uma seleção que aproxima o universo do design à expressão artística, em uma atmosfera de inspiração e sofisticação.

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Os anfitriões Corina e Alexandre Silveira receberam os convidados e proporcionaram uma noite de boas conversas, encontros e descobertas. A experiência reforçou a vocação do espaço como cenário para celebrar a criatividade, a arquitetura e o design autoral. A exposição segue aberta à visitação na JADERALMEIDA Campinas até o dia 5 de outubro, convidando o público a conhecer de perto a curadoria e a atmosfera que fazem da mostra uma experiência especial. Visite na Rua Artur Freitas Leitão, 274 - Nova Campinas. Siga em @jaderalmeida.campinas. 

Tici Andriani, Flávia Ganselli, Luiz Guilherme e Otto Felix
Tici Andriani, Flávia Ganselli, Luiz Guilherme e Otto Felix
Juliana Damas, Camila Milani, Corina Silveira e Henrique Prata
Juliana Damas, Camila Milani, Corina Silveira e Henrique Prata
Ana Mitazakoff e Corina Silveira
Ana Mitazakoff e Corina Silveira

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