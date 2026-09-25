A família de Bruno Dias, de 35 anos, morador da Vila Zezé, em Jacareí, se despediu do jacareiense após a confirmação de sua morte durante a guerra na Ucrânia. Bruno havia viajado para o país por decisão própria para integrar as forças estrangeiras que atuam ao lado dos ucranianos no conflito contra a Rússia.

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A confirmação encerrou dias de angústia para os familiares. Inicialmente, eles receberam a informação de que Bruno estava desaparecido e poderia ter morrido durante os combates, mas a ausência de fotos, vídeos ou outras evidências mantinha a família entre o luto e a esperança de encontrá-lo vivo.