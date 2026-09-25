Os combustíveis terão novos valores de referência a partir de 1º de outubro. A atualização foi publicada pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) nesta sexta-feira (25).

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Os valores são usados como base para o cálculo do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), tributo que incide sobre a comercialização de combustíveis e impacta no preço nas bombas. Eles não correspondem necessariamente aos preços cobrados pelos postos.