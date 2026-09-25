O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, entregaram nesta sexta-feira (25) o CER III (Centro Especializado em Reabilitação) da cidade, que passa a ser referência em atendimento físico, intelectual e auditivo de São José, Paraibuna e Monteiro Lobato.
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O local centraliza tratamentos e oferece suporte completo às pessoas com deficiência em mais de 30 ambientes, entre fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e nutrição, além de consultórios para ortopedia, neurologia e otorrinolaringologia, e ambulatórios de ostomia e enfermagem. A capacidade é para 4.100 sessões mensais das especialidades.
Estes serviços eram distribuídos pelas três Unidades de Reabilitação do município, nas regiões leste, centro-norte e sul, que serão desativadas. A partir de segunda-feira (28), os pacientes passarão a ser acolhidos no CER III com todas as equipes integradas.
O projeto incorpora recursos para aprimorar o cuidado, incluindo salas sensoriais e o uso de inteligência artificial para apoio às práticas clínicas, promovendo qualidade de vida, autonomia e inclusão.
Infraestrutura
Com 1.690 metros quadrados de área construída, o prédio é duas vezes maior que as outras três Unidades de Reabilitação combinadas, que somam 737,31 metros quadrados.
O valor total da obra é de R$ 8,150 milhões, sendo R$ 6,678 milhões de construção e R$ 1,471 milhão de mobiliário e equipamentos. A maior parte do recurso veio por meio do PAC Saúde, do governo federal.
“Hoje é um dia especial, mais um passo de investimento na saúde, com atendimento humanizado, inaugurando aqui o Centro Especializado de Reabilitação, uma parceria com o governo federal, na qual foi toda a parte de financiamento desta obra, também um aporte”, afirmou Anderson.
“Nós vamos fazer uma centralidade dos nossos atendimentos. Hoje nós atendemos em três unidades na saúde, de reabilitação. A partir de segunda-feira, todos os atendimentos serão realizados aqui nessa unidade, muito maior, com muitos equipamentos novos, toda a parte de infraestrutura, de insumos, os nossos profissionais vão agora atender neste espaço. Serão mais de 4.000 atendimentos na oferta”, completou o prefeito.
“Nós estamos cuidando não só do Vale, mas de todas as regiões de São Paulo e do Brasil. O Ministério da Saúde não é ele quem vai lá e faz todas as ações. Por exemplo, a nova tabela do programa Agora tem Especialista está cuidando do maior problema apontado não só no Vale do Paraíba, mas em todas as regiões, que é exatamente as filas que as pessoas esperam tempo para fazer uma cirurgia, por exemplo. Nós batemos o recorde de cirurgias eletivas pelo SUS”, disse Padilha em São José.
O ministro afirmou que, além do aporte do Ministério da Saúde para a construção do novo centro em São José, a pasta também vai ajudar no custeio da unidade.
Filas zeradas
Segundo a Prefeitura de São José, o CER III também vai disponibilizar avaliação e prescrição de OPM (Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção) para pacientes com mobilidade reduzida ou outras necessidades.
Anderson disse que a Prefeitura está investindo aproximadamente R$ 4 milhões para zerar as filas de pessoas que aguardam por esses equipamentos, beneficiando cerca de 2 mil pessoas com diversos itens personalizados, incluindo cadeiras de rodas e de banho, bengalas, muletas, parapodium, calçados ortopédicos e coletes.
Nos próximos meses, terão início as aferições de medidas, a fabricação e a posterior entrega aos que já estavam inscritos até o fim de 2025.