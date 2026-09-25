O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, entregaram nesta sexta-feira (25) o CER III (Centro Especializado em Reabilitação) da cidade, que passa a ser referência em atendimento físico, intelectual e auditivo de São José, Paraibuna e Monteiro Lobato.

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O local centraliza tratamentos e oferece suporte completo às pessoas com deficiência em mais de 30 ambientes, entre fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e nutrição, além de consultórios para ortopedia, neurologia e otorrinolaringologia, e ambulatórios de ostomia e enfermagem. A capacidade é para 4.100 sessões mensais das especialidades.