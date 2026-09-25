25 de setembro de 2026
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EVENTO GRATUITO

Festa da Padroeira tem passeio ciclístico gratuito em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Ivan Simas
Edição anterior do evento
Edição anterior do evento

A programação da Novena e Festa da Padroeira 2026, em Aparecida, conta com um passeio ciclístico em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. A atividade será realizada no dia 3 de outubro, com concentração às 8h e saída prevista para as 8h30. As inscrições já estão abertas e são gratuitas.

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Inscrições e percurso

O evento é aberto para toda a família. Menores de idade também podem participar, mas é obrigatória a apresentação do termo de responsabilidade preenchido e assinado pelo responsável legal no dia do evento. A inscrição é gratuita por meio do formulário no site oficial.

A concentração será no Pátio das Palmeiras. O percurso inclui alguns dos principais pontos de devoção e visitação de Aparecida, passando pelo Bosque do Santuário, Cidade do Romeiro, Caminho do Rosário e Porto Itaguaçu.

Orientações

Para participar, a organização orienta os ciclistas a levarem equipamentos de proteção, como capacete, óculos e luvas. Também é recomendado calibrar os pneus da bicicleta, usar roupas adequadas para pedalar e manter-se hidratado durante o percurso. Os ciclistas também devem priorizar um café da manhã com frutas e proteínas antes do passeio.

Crianças de 1 a 4 anos devem utilizar cadeirinha na bicicleta. O tipo de cadeirinha deve ser definido de acordo com a altura, idade e peso da criança.

Clique aqui para conhecer a programação completa da festa.

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