Taubaté recebe o Encontro Cultural de Autos Antigos Amigos de Taubaté. O evento será realizado no Parque do Sedes, das 9h às 19h30, neste domingo (27), com exposição de carros clássicos, música e gastronomia. A entrada é gratuita, com arrecadação solidária de 1 kg de alimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além da exposição dos veículos, a programação conta com um aulão de FitDance pela manhã e apresentações de sete bandas e da cantora Twyla.