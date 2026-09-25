25 de setembro de 2026
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EVENTO GRATUITO

Taubaté recebe encontro de carros antigos com shows e gastronomia

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Autos Antigos Amigos de Taubaté
Autos Antigos Amigos de Taubaté

Taubaté recebe o Encontro Cultural de Autos Antigos Amigos de Taubaté. O evento será realizado no Parque do Sedes, das 9h às 19h30, neste domingo (27), com exposição de carros clássicos, música e gastronomia. A entrada é gratuita, com arrecadação solidária de 1 kg de alimento.

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Além da exposição dos veículos, a programação conta com um aulão de FitDance pela manhã e apresentações de sete bandas e da cantora Twyla.

O evento é organizado pela Prefeitura de Taubaté em parceria com a Abrat (Associação de Bares, Restaurantes e Afins de Taubaté), com apoio dos Autos Antigos Amigos de Taubaté.

Confira a agenda completa do evento no site oficial da Prefeitura.

O Parque do Sedes fica na avenida Amador Bueno da Veiga, nº 220, no bairro Jaraguá, em Taubaté.

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