Um homem foi preso por violência doméstica contra a esposa e a filha de 12 anos, em Jacareí. A prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (25), durante uma ação conjunta das delegacias de Jacareí, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), com apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais) do Deinter 1.

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Segundo a Polícia Civil, o suspeito é CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) e utilizaria armas de fogo para intimidar e oprimir a esposa e a filha. Durante as buscas na residência, os policiais apreenderam quatro armas de fogo: uma pistola calibre 9 mm, um revólver calibre .38 e duas carabinas calibre .22.